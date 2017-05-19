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〈中部〉虎尾市場摸乳巷 整頓開工

2017-05-19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾鎮第三公有零售市場緊鄰虎尾德興宮，昨天進行通道開工，排除障礙物打通老舊市場，附近攤商及住戶都共襄盛舉，盼帶動商機讓大家「有錢賺」。

虎尾鎮第三公有零售市場從林森路到中正路之間原本有一條舊的通道，但因市場沒落後乏人管理，整條巷道陰暗不堪，少有民眾出入，被夜歸婦女視為「畏途」不敢經過，附近民眾調侃為「虎尾摸乳巷」，虎尾公所斥資一百六十五萬元，進行該市場美容整形工程。

虎尾鎮長林文彬指出，該通道全長一○四公尺，施作項目包括路面及水溝改善，舖設防滑紙模地坪、路燈照明更新、遮雨棚等，賦予老舊市場連貫市區景點的新使命，也呼應未來糖鐵五分車復駛，活化虎尾鎮內整體景觀。

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  • 虎尾鎮第三公有零售市場進行通道開工工程。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮第三公有零售市場進行通道開工工程。（記者廖淑玲攝）

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