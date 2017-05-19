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〈中部〉阿里山春茶 27日免費品茗

2017-05-19

〔記者曾迺強／阿里山報導〕中國遊客來台旅遊，從住宿、餐飲、禮品都由中資包辦，常被稱為「一條龍旅遊」，嘉義縣阿里山茶葉生產合作社仿此概念，本月二十七日上午於嘉義市中央廣場的春茶頒獎展售會，提供「一條龍品茗」，讓民眾現場免費品嘗特等、頭等一、頭等、金質、優良獎各等級好茶。

阿里山茶葉生產合作社理事主席林育丞表示，今年春雨下得少，茶菁生長情況不均，老嫩差異大，俗稱「公孫葉」，增加製茶難度，乾旱也使全國春茶採收期延後至少十天，阿里山區中低海拔跟高海拔茶園採收期重疊，人力不足，出現搶工現象。

行政院農委會茶業改良場秘書黃正宗說，合作社舉辦「2017年春季優良茶比賽」，參賽點樣一百八十四點，比去年增加二十點，品質穩定，入圍比例五十七．○七％，沒入圍者是未能掌握機械團揉訣竅，讓茶葉過於緊實，不易烘焙、烘透；評比結果，阿里山鄉茶農蘇勝忠獲得青心烏龍組特等獎。

另，嘉縣府與梅山鄉農會舉辦「嘉義縣阿里山高山茶一○六年度春季優良茶頒獎暨展售促銷會」，二十八日上午十點在梅山公園停車場進行；阿里山鄉農會六月四日上午十點在嘉市棒球場舉行「2017阿里山春季高海拔優良茶頒獎暨展售會」。

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