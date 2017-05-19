〈中部〉西螺果菜巿場裝太陽能板 鎮代籲停工

2017-05-19

〔記者陳燦坤／雲林報導〕西螺果菜巿場屋頂安裝太陽能板引發影響市場鋼骨結構安全疑慮，鎮代會主席鍾任明等多位代表昨天現場實勘，高舉抗議布條要求鎮公所立即停工。

結構堪憂？公所︰評估安全無虞

西螺鎮公所則回覆表示，鎮代會去年將該案送雲林地檢署調查，相關文件均已送至檢方，現進入司法程序，將靜候司法調查；鎮公所強調，該綠能計劃是配合經濟部能源局辦理，在施工前也委由結構技師進行評估，確認安全無虞才發包動工，所有參與投標的的廠商資格在事前也經過嚴格審查，作業過程完全合法。

鎮代會主席鍾任明昨與鎮代程進森、程雲揚、廖洺豪等前往施工中的西螺果菜巿場屋頂太陽能板了解，鍾任明等人指出，有民眾陳情日前兩片太陽能板墊片掉下，幸好未砸傷路人，質疑工程品質有問題，特別安排實勘，同時要求立即停工。

廖洺豪等人指出，過去歷任鎮長曾打算增設建物，改善巿場空氣品質，但結構技師提醒若加蓋建物，以現有結構承載量可能影響安全而作罷，現在鎮公所未經鎮代會審議通過，即在屋頂鋪設七千五百坪的太陽能板，以每坪重達四十二公斤計算，總重達三十一萬五千公斤，讓人憂心影響市場結構安全。

程雲揚指出，西螺果菜巿場啟用至今達二十二年，頂樓鋼筋鏽蝕斑斑，遮陽板也出現剝落，怎能再搭建太陽能板。

程進森等人發現光是雙腳踩上，腳底下的波浪板竟出現明顯晃動，雖然包商保證可以承受兩百公斤重壓，但程進森認為這幾年強烈颱風來襲，一旦屋頂鋼架結構一處出現扭曲、變形，將發生連鎖反應，牽動整座結構體。