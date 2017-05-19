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〈中部〉培訓後未投入 長照人力缺很大

2017-05-19

記者蔡宗勳／專題報導

失能老人與身心障礙者的照護人力嚴重不足，長照2.0開辦後，更是「缺很大」，雖然多所大學院校設立相關科系，但投入比例偏低，顯示除要解決學非所用的問題，也應探討朝高職體系發展的可能性，多管齊下來補足人力缺口。

訓練11萬人 學以致用不到3萬人

嘉義縣社會局長楊健人說，嘉縣目前有六千名移工從事看護工作，凸顯本籍長照人力比例偏低，曾有社福機構統計台灣十幾年來訓練十一萬多名看護人員，但真正從事照服工作的僅二萬八千餘人，訓用嚴重失衡。

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會執行長黎世宏強調，照護人力市場龐大，十多前起有大學院校開設相關科系，畢業學生少說五千人，學以致用的卻少之又少，主因看護人員做的是困難、危險的工作，需要細心、耐心、用心照顧案主，但看護的社會地位低落、薪資不高，參加培訓者或學有專精者，不是未投入，就是騎驢找馬，致離職率居高不下。

專業照護提升品質 鼓勵高職設科

吳鳳科技大學長期照護系主任鄭貴真表示，台灣學生對長照概念仍停留薪資低、工作辛苦、不用讀書即可從事，其實照服員要相當專業，因為每個被照顧者的狀況都不一樣，必須客製化長照，還要隨機應變，才能提供最妥善的服務。

鄭貴真還說，為了讓學生都能以參與照護工作為榮，不斷指導學生對長照要提出創新創意，期望學生以照護案主為經驗基礎，提升品質，走向當長照老闆為目標，該系成立才幾個月，師生已合作申請一項新發明展、二項專利。

嘉義縣長張花冠鼓勵高職設立長照科，因為大學生難免高不成、低不就，高職生適應職場能力更高，可以提供穩定的照護人力來源；另需中央統合政策，包括提高長照人員待遇、地位，讓受照顧者負擔合理化等，才能吸引更多人加入照服員行列，並願意做久做好。

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  • 照顧老人需要相當的專業，圖為長照系學生正在做鼻胃管灌食練習。（記者蔡宗勳翻攝）

    照顧老人需要相當的專業，圖為長照系學生正在做鼻胃管灌食練習。（記者蔡宗勳翻攝）

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