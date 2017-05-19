〈中部〉彰縣抽驗端節食品 1鹼粽含硼砂
2017-05-19
〔記者張聰秋／彰化報導〕端午節將屆，市場進入肉粽熱銷期，彰化縣衛生局最近抽驗縣內粽葉、包粽餡料食材，在七十九件中有十四件被驗出不合格，不合格率一七．七%；不合格中以餡料酸菜和醃漬竹筍，被檢出漂白劑二氧化硫或防腐劑苯甲酸超量最多，扯的是，國內早已明文禁用的硼砂，有業者竟然還在使用，一件鹼粽被驗出違規使用硼砂，業者將被開罰。
衛生局食品衛生科長林毓芬表示，硼砂經胃酸作用會轉變為硼酸，硼酸在人體具累積性，會引起食慾不振、消化不良，造成嘔吐、腹瀉等症狀，法規已明文禁用。
首波抽驗鎖定傳統市場、食材批發商、南北雜貨店、生鮮超市、大賣場及粽子製造場所，結果粽葉和主要餡料如香菇、蛋黃、蝦米，多數安全過關。林毓芬說，不合格食材有十件醃漬竹筍、三件酸菜產品，檢出漂白劑二氧化硫或防腐劑苯甲酸超量，十家來源廠商都在外縣市，衛生局第一時間移請來源廠商所轄衛生局辦理，依食品安全衛生管理法第十八條規定，可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。
一件鹼粽檢出硼砂，來自縣內傳統市場攤商，該攤商已停止販售。衛生局將依違反食品安全衛生管理法第十五條規定，處業者六萬元以上、兩億元以下罰鍰。
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