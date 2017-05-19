〈中部〉電線被剪、燈被偷 「光耀福鹿溪」險失色
2017-05-19
試燈電線被剪過 北岸又遭毒手
〔記者劉曉欣／鹿港報導〕真是太沒公德心？「鹿港慶端陽」系列活動已起跑，今年「光耀福鹿溪」點燈將延長為一個月，沒想到，點燈前發現電線被剪，點燈後，不只電線被剪，連造型魚燈、花燈，也被偷拔、偷走，讓人大嘆「難道美麗也是錯」？
彰化縣龍舟體育會執行長許東明表示，福鹿溪在十四日點燈，正式點燈前試燈時，卻發現「有的燈不亮了」，電線竟然被剪斷，只好快快修好。
許東明說，點燈後，發現電線又被偷剪，這次受損情況更嚴重，除了燈串的電線被剪，連造型花燈也被偷走二、三支，造型魚燈也被偷了一隻，只好再趕工修補；巧合的是，兩次被偷地點都是在福鹿溪北岸，已向警方通報。
鹿港警方表示，由於「光耀福鹿溪」的龍舟比賽路段，附近沒有監視器，將會加強巡邏，注意可疑人物，也會再調閱相關監視器，避免偷竊行為再次發生。
懷疑有人惡作劇 已向警方報案
不過，許多民眾都認為這種偷剪電線、偷造型花燈的行為「太沒有公德心」，懷疑是有人惡作劇，不然的話，這次花燈與魚燈的造型都很特殊，只要帶回家點燈就會被發現，有民眾擔心下一個受害者是天鵝燈與海豚燈，因為「這也非常可愛」。
今年「鹿港慶端陽」活動，主打「夜的鹿，港」除了福鹿溪已點燈，炫耀登場，鹿港老街也展開燈景布置，大紅燈籠加上LED小燈點綴，頓時讓老街的浪漫指數百分百，老街到公會堂的「夜之光廊」將於二十七日晚間點燈，公會堂將有光雕秀，並有夜間踩街嘉年華。
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