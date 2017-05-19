〈中部〉底渣資源化條例 雲林議會退回草案
2017-05-19
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣議會昨審議「雲林縣使用垃圾焚化廠底渣資源化產品自治條例草案」，府會針對底渣有無毒性、是否污染環境爭論二個多小時、二度休會，最後主席副議長蘇俊豪裁示草案爭議過大，退回縣府。
因應愈來愈多縣市要求雲縣回運底渣換取去化垃圾，縣環保局訂定「雲林縣使用垃圾焚化廠底渣資源化產品自治條例草案」，讓底渣去化法制化。
議員黃文祥、蔡東富、林聖爵等人指出，一噸垃圾僅產生零點二噸底渣，卻要運回一點八噸，是吃雲林豆腐，縣府是「米飯提去換清糜」製造更多問題，此自治條例等若大開門戶，要各縣市把底渣運來雲林，雲林將淪為「底渣故鄉」，若產生毒害，更將會禍延子孫，議會不能背書。
議員陳俊龍、林建鴻、李明哲、賴明源指出，環保署說底渣是資源化產品，是有價的商品，卻把底渣「免費」送給雲林縣，真是莫名其妙，何況如果底渣真無毒，為何又要限制不得使用在行水區、農業區，政府根本自欺欺人。
議員蔡秋敏、周秀月指出，她們無法認同一噸垃圾須運回一點八噸底渣，縣府要強硬請環保署出面協調，降低回運比例，而非讓縣民承擔環境污染風險。
縣府表示尊重
針對議會退回自治條例，縣府表示尊重。環保局長林長造表示，底渣回運前都有嚴格檢驗，而各縣市、歐美國家也都有使用底渣資源化產品實例，希望大家理性看待，讓垃圾問題能順利解決。
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