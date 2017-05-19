〈中部〉虎頭崁埤設施破損 爭百萬整修

2017-05-19

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉俗稱「虎頭崁埤」的內埔子水庫波光粼粼，名列「民雄八景」，周邊水仙王公廟步道卻疏於維護，木料腐蝕破損，涼亭屋頂傾頹，雜草藤蔓叢生，引人詬病。縣文化觀光局秘書于秉儀表示，已派員清除雜草並圍起封鎖線，禁止民眾進入破損步道，正與民雄公所協調，步道整修完畢後，委由公所及社區維護。對此，公所主秘李國祥說要再評估。

一名孫姓讀者投訴，虎頭崁埤西南側水仙王公廟旁有步道及三座涼亭，提供散步者、單車族小憩，但步道年久失修，踏階破損，棧道布滿藤蔓，南側往縣道一六六線出入口一座涼亭屋頂塌陷，飲料瓶、塑膠袋等垃圾無人清理，環境髒亂不堪，有損「民雄八景」美譽。

于秉儀表示，正與民雄公所協調接手維管，但公所要求須先整修步道、涼亭，該局會向中央爭取補助近百萬元整修經費。