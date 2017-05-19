〈中部〉9年花7千萬 嘉油鐵馬道「鑲金」
2017-05-19
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府運用中油公司舊鐵道修築的「嘉油鐵馬道」，民國九十七年啟用至今九年，市議員蔡永泉在市議會定期會質詢，指歷年中央補助及市府編列預算投入興建與逐年維護、綠美化，高達七千四百廿六萬元，有如「鑲金」的公共設施，卻讓民眾感受缺失多、花大錢還做不好，市府應該徹底檢討。
市府交通觀光處長鄭君健表示，配合嘉市鐵路高架化興建，新增北回站，鐵馬道南側近市區段有發展機會，市府已提案爭取列入中央的前瞻基礎建設計畫，希望獲得經費改善與再造。
蔡永泉按民眾陳情前往實勘，發現缺失包括，綠色走廊無法形成綠隧道，樹愈剪愈短且遇強風易倒；大樹下栽種小樹苗，還包上塑膠套，無法存活；新民路平交道左側遭任意棄置垃圾、長期髒亂；新民路平交道一帶外圍地勢低窪，積水孳生蚊蟲且發臭；鐵馬道伸縮縫不平整，常花錢修復；車阻無法阻絕機車入內；介於重慶一街已鋪好的人行道再刨除；清理維護走道封路卻未標示。
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