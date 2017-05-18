〈南部〉台南》換購電動機車 議員促加碼補助

2017-05-18

〔記者蔡文居／台南報導〕市議員楊中成昨天總質詢時說，台南市淘汰二行程機車補助購買電動機車，金額在六都中是最低，要求環保局加碼補助，提高民眾換購意願，減低空污。

環保局長李賢衛則說，台南市換購電動機車並非六都最後一名，約排在第三、第四名左右；台南除了電動機車外，電動自行車也開始有補助，一○五年就有約五千台，議員的建議會納入考量。

楊中成說，全市二行程機車一年減少二萬九千多輛，但市府補助購買電動機車一年才四千五百多輛，在六都中補助最少。電動機車依成本估算，對環境好又便宜，現在他的服務處也都用電動車，市府不要只做表面，認為值得推廣就應下猛藥，大力加碼，民眾才有感。

楊中成也建議市府提供充電站App，讓民眾能夠很快找到充電站，桃園市目前有七百處充電站，台南市才二百多個，而且有的充電站只能看卻不能用。李賢衛表示，台南市現在有五○五個充電站，目標是一千個，會加強宣導。