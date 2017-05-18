〈南部〉台南》130公斤過期大腸頭 下游賣入市場

2017-05-18

〔記者王俊忠／台南報導〕台中市衛生局追查力勤農產公司販賣過期冷凍肉、豬腸等食品，部分過期食品流入台南市下游業者，台南市衛生局稽查發現，成龍號商行有七十公斤過期大腸頭購自力勤，五月九日已將貨退還。

衛生局調查，三月十三日成龍號從力勤公司進貨兩百公斤大腸頭，賣出一百卅公斤到市場，剩餘的七十公斤退貨。衛生局已請中市衛生局對源頭的力勤農產公司裁罰。

衛生局也在五月六日發現另一家下游業者存放八百一十六公斤效期不明的冷凍軟骨與菊花肉，也來自力勤公司，但業者未能提供食品效期資料，衛生局已令其暫停販售。

衛生局食藥科說，效期不明的冷凍食品，力勤公司有出具效期證明資料，衛生局派員到現場查核確認沒問題後，才會放行讓業者銷售。