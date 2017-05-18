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〈南部〉肺病防治基金會捐助百萬》「台南女性殺手」肺癌 市府員工篩檢
2017-05-18
補助高風險族群
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市在一○四年女性得肺癌死亡人數為二百九十九人，是各種癌症死亡之首，肺癌成為台南女性的第一殺手。肺病防治基金會昨天捐一百萬元給台南市政府，做為市府肺癌高風險員工低輻射胸部電腦斷層檢查（LDCT）費用，估計有三百卅三人受惠。
衛生局長陳怡與國民健康科長陳淑娟說，年滿五十歲以上的工務局工程人員、環保局清潔員、各警分局員警是罹患肺癌的高風險族群，肺病防治基金會捐給南市府的一百萬元經費，會先以這類員工為補助篩檢對象，每人檢查費壓低到三千元。
籲每年檢查一次
肺病防治基金會董事長陳晉興說，一○四年全國有一萬二千多人罹患肺癌、九千二百多人死亡；同年，台南市有八百一十六人因肺癌死亡，其中女性二百九十九人，高居台南女性癌症死亡的首位，若能早發現、就可早治療，基金會推廣肺癌高風險族群每年做一次LDCT的防治觀念。
市長賴清德說，四十五歲以上、家族有肺癌史、抽菸、工作環境空氣差的族群是肺癌高風險對象，除了篩檢外，民眾應拒菸、拒抽二手菸、多吃蔬果、避免空氣差環境，防範肺癌上身。
陳淑娟說明，一般在台北做一次LDCT要四、五千元，台南則約三千六百元到四千元，這次有衛福部台南醫院、新化分院、新營醫院、高榮台南分院、市立與郭綜合六家醫院同意把每人篩檢費降到三千元，執行市府員工篩檢，未來希望促請醫院同意，也把一般市民篩檢費降到三千元，造福市民，也提高肺癌篩檢率。
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