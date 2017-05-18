| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉肺病防治基金會捐助百萬》「台南女性殺手」肺癌 市府員工篩檢

2017-05-18

補助高風險族群

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市在一○四年女性得肺癌死亡人數為二百九十九人，是各種癌症死亡之首，肺癌成為台南女性的第一殺手。肺病防治基金會昨天捐一百萬元給台南市政府，做為市府肺癌高風險員工低輻射胸部電腦斷層檢查（LDCT）費用，估計有三百卅三人受惠。

衛生局長陳怡與國民健康科長陳淑娟說，年滿五十歲以上的工務局工程人員、環保局清潔員、各警分局員警是罹患肺癌的高風險族群，肺病防治基金會捐給南市府的一百萬元經費，會先以這類員工為補助篩檢對象，每人檢查費壓低到三千元。

籲每年檢查一次

肺病防治基金會董事長陳晉興說，一○四年全國有一萬二千多人罹患肺癌、九千二百多人死亡；同年，台南市有八百一十六人因肺癌死亡，其中女性二百九十九人，高居台南女性癌症死亡的首位，若能早發現、就可早治療，基金會推廣肺癌高風險族群每年做一次LDCT的防治觀念。

市長賴清德說，四十五歲以上、家族有肺癌史、抽菸、工作環境空氣差的族群是肺癌高風險對象，除了篩檢外，民眾應拒菸、拒抽二手菸、多吃蔬果、避免空氣差環境，防範肺癌上身。

陳淑娟說明，一般在台北做一次LDCT要四、五千元，台南則約三千六百元到四千元，這次有衛福部台南醫院、新化分院、新營醫院、高榮台南分院、市立與郭綜合六家醫院同意把每人篩檢費降到三千元，執行市府員工篩檢，未來希望促請醫院同意，也把一般市民篩檢費降到三千元，造福市民，也提高肺癌篩檢率。

廣告
  • 肺癌是癌症中「台南女性的第一殺手」，肺病防治基金會推廣低輻射胸部電腦斷層（LDCT）檢查，提早篩檢出肺癌高風險族群，也捐贈100萬元給市府，做為員工篩檢費用。（記者王俊忠攝）

    肺癌是癌症中「台南女性的第一殺手」，肺病防治基金會推廣低輻射胸部電腦斷層（LDCT）檢查，提早篩檢出肺癌高風險族群，也捐贈100萬元給市府，做為員工篩檢費用。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
小型懸臂式候車亭 年底再增60座

去年已建置50座高雄市許多公車站受限於腹地不足，無法興建候車亭，交通局去年建置五十座小型懸臂式候車亭，反應不錯。預計今年底前再完成六十座，並…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈南部〉肺病防治基金會捐助百萬》「台南女性殺手」肺癌 市府員工篩檢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.