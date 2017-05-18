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〈南部〉台南》划獨木舟「轉大人」 做16歲揪挑戰

2017-05-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 農曆七月七日俗稱「七娘媽生」，而「做十六歲」是文化古都台南人最重要的傳統習俗，民政局有別於民間廟宇的民俗科儀，以「勇敢挑戰．划向未來」獨木舟划船運動，代表「轉大人」重要意涵，鼓勵青年學子勇於追夢，實現自我。

民政局說，今年的府城十六歲成年禮， 延續往年舉辦青少年朋友熱愛的獨木舟划船運動，藉由十公里的航行挑戰，考驗參與者的意志力與平衡能力，自我成長、訓練獨立。往年在台南運河或安平遊憩碼頭登場，今年移師安平歷史水景公園，七月八日、九日舉行。

報名額度增兩倍

民政局說，活動擴大舉辦，報名人數增加二倍，估計二百四十名，規劃了環境教育課程，內容也多元有趣，特別安排一日的生態導覽之旅，走訪二仁溪，透過認識二仁溪污染歷史、實地踏查紅樹林及白砂崙濕地，認識生態及水資源環境，讓青少年加深了解己身生存環境，進而學習知恩感恩、追本溯源。

民政局今年特別開放網路自由報名，五月廿二日起至六月二日，年滿十六歲青年男女都可報名參加。屆時消防局會支援救生艇，活動全程由專業救生人員搭救生艇在周邊候命巡視，醫院也會設立定點救護站，確保學員安全無虞。

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  • 民政局規劃的「做十六歲」獨木舟划船體驗，今年擴大舉辦。（台南市民政局提供）

    民政局規劃的「做十六歲」獨木舟划船體驗，今年擴大舉辦。（台南市民政局提供）

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