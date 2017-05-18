〈南部〉台南》公幼搶破頭 擬推「私幼公立化」

2017-05-18

比照公幼免學費

〔記者蔡文居／台南報導〕針對現有公立幼兒園無法滿足家長的需求，市長賴清德昨天在議會答詢表示，目前除了公幼持續增班及提供空餘校舍興辦非營利幼兒園外，市府也正計畫推動現有私幼公立化，也就是補助私幼的所有費用，但收費則比照公幼免學費，讓公幼可以快速普及化。

市議員唐碧娥昨天在市政總質詢中，要求提高公幼班數，她以九份子重劃區為例，周邊十一個里的三至五歲人口高達一千六百卅六人，但現有公幼如安慶國小、海佃國中附幼，今年招收人數只有七十九人，比例懸殊，難怪公幼搶破頭。九份子重劃區目前只預定規劃兩班公幼，班數過少，她要求教育局再增班。

唐碧娥說，雖然教育局提高私幼教保券至每年三萬元，但補助學費的成效還是有限，唯有增加公幼數量，才能真正減輕家長負擔。

教育局長陳修平說，九份子重劃區目前是暫時規劃兩班，但也保留擴班空間。另外，也有介於公私幼之間的非營利幼兒園，讓幼教公共化。目前有三所，今年將再增二所。

賴清德說，今年因房屋稅調整，私幼補助金額增為一年三萬元；今年也增加公幼十六班，未來公幼會持續增加，希望達到公私幼四比六的目標。

輔導有意願私幼

他已指示教育局將少子化空出來的校舍，提供基金會、社團興辦非營利幼兒園。同時計畫將現有私幼公立化，私幼一旦接受輔導變為公立化幼兒園，收費比照公幼免學費，這樣增班速度會比較快，市府會來檢討財政及分布狀況。

不過，賴清德強調，這並非把所有的私幼公立化，因為有的家長也希望讓小孩可去讀花費比較高的、提供服務比較多的幼兒園。私幼目前分布的樣態很廣，政府沒有能力、也不應該把所有的私幼公立化。