| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台南》公幼搶破頭 擬推「私幼公立化」

2017-05-18

比照公幼免學費

〔記者蔡文居／台南報導〕針對現有公立幼兒園無法滿足家長的需求，市長賴清德昨天在議會答詢表示，目前除了公幼持續增班及提供空餘校舍興辦非營利幼兒園外，市府也正計畫推動現有私幼公立化，也就是補助私幼的所有費用，但收費則比照公幼免學費，讓公幼可以快速普及化。

市議員唐碧娥昨天在市政總質詢中，要求提高公幼班數，她以九份子重劃區為例，周邊十一個里的三至五歲人口高達一千六百卅六人，但現有公幼如安慶國小、海佃國中附幼，今年招收人數只有七十九人，比例懸殊，難怪公幼搶破頭。九份子重劃區目前只預定規劃兩班公幼，班數過少，她要求教育局再增班。

唐碧娥說，雖然教育局提高私幼教保券至每年三萬元，但補助學費的成效還是有限，唯有增加公幼數量，才能真正減輕家長負擔。

教育局長陳修平說，九份子重劃區目前是暫時規劃兩班，但也保留擴班空間。另外，也有介於公私幼之間的非營利幼兒園，讓幼教公共化。目前有三所，今年將再增二所。

賴清德說，今年因房屋稅調整，私幼補助金額增為一年三萬元；今年也增加公幼十六班，未來公幼會持續增加，希望達到公私幼四比六的目標。

輔導有意願私幼

他已指示教育局將少子化空出來的校舍，提供基金會、社團興辦非營利幼兒園。同時計畫將現有私幼公立化，私幼一旦接受輔導變為公立化幼兒園，收費比照公幼免學費，這樣增班速度會比較快，市府會來檢討財政及分布狀況。

不過，賴清德強調，這並非把所有的私幼公立化，因為有的家長也希望讓小孩可去讀花費比較高的、提供服務比較多的幼兒園。私幼目前分布的樣態很廣，政府沒有能力、也不應該把所有的私幼公立化。

廣告
  • 台南市公立幼兒園雖然持續增班，仍緩不濟急、僧多粥少，市議員唐碧娥昨天在市政總質詢要求教育局再增班。圖為竹門國小幼兒園舉辦萬聖節體驗活動畫面。（資料照，記者王涵平攝）

    台南市公立幼兒園雖然持續增班，仍緩不濟急、僧多粥少，市議員唐碧娥昨天在市政總質詢要求教育局再增班。圖為竹門國小幼兒園舉辦萬聖節體驗活動畫面。（資料照，記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台東設光電專區 部落促公開會談

縣府擬個別徵詢領袖意見台東縣政府規劃在知本溪北岸設置「太陽光電教育示範專區」，現階段正進行可行性評估，為聽取地方意見，舉辦公聽會前欲以個別方…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈南部〉台南》公幼搶破頭 擬推「私幼公立化」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.