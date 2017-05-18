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〈南部〉高雄旅展明登場 日本遊超殺優惠

2017-05-18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕二○一七高雄市旅行公會國際旅展將於本週五登場，國外行程主打日幣貶很大的日本行，國內則因中客銳減，飯店也紛紛降價搶客。

今年高雄市旅行公會國際旅展（簡稱高雄旅展）將於十九至二十二日於高雄展覽館舉行，共有三五八家旅行社與飯店、八百攤位參展，不受兩岸旅遊低迷影響，對岸今年也有八個省組團參展。

高雄市旅行公會理事長吳盈良指出，去年高雄旅展四天展期，吸引二十八萬人次參觀，今年上看三十萬人次，預估可帶來約二十億元觀光產值。

為宣傳高雄旅展，旅行公會邀請甜心主播「小周迅」施菲亞、「國光女神」LaLa蘇心甯代言，開幕當天將透過臉書直播介紹旅展特色。

由於日幣狂跌，多家旅行社在旅展中推出日本遊超殺優惠，日本九州五日遊特價台幣二萬五千八百元。此外，香港旅遊發展局設置的「香港館」，更打出香港三天二夜最低台幣四八八八元起。

國內旅遊方面， 因中客銳減，為搶國旅市場，各參展飯店的住宿「殺很大」，墾丁夏都沙灘酒店雙人住宿券只要四○九九元。

高雄市觀光局長曾姿雯說，高雄旅展規模愈來愈大，足以和台北旅展抗衡，市府也在現場設「高雄館」，主打高雄任你遊行程。

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  • 高雄旅展邀請甜心主播「小周迅」施菲亞（右）、「國光女神」LaLa蘇心甯（左）代言。（記者張忠義攝）

    高雄旅展邀請甜心主播「小周迅」施菲亞（右）、「國光女神」LaLa蘇心甯（左）代言。（記者張忠義攝）

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