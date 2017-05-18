〈南部〉茄萣海岸線復育 最後一哩路動土

2017-05-18

〔記者蘇福男／茄萣報導〕茄萣海岸線環境復育最後一哩路，昨由市長陳菊主持動土典禮，預計明年七月完工，屆時茄萣海岸線將令人耳目一新！

茄萣海岸線全長五．八公里，北起二仁溪、南至興達港北側防波堤，由於海岸線缺乏規劃，景觀凌亂不堪，與台南黃金海岸形成強烈對比。

高雄市府自民國一○一年起，進行茄萣海岸線整治，截至目前已完成整治約三．八公里，剩餘一．九五公里海岸線（鎮海宮至興達港）因涉及龍膽石斑育苗繁養殖業搬遷，導致徵收工程延宕。

陳菊在動土典禮表示，茄萣區擁有龍膽石斑育苗等重要繁養殖產業，為保留當地繁養殖產業續存，第三標工程將在海堤培厚部分一併興建共同管溝收納繁養殖管線，完工後將提升海堤防災功能，第三標工程總經費約六億元，包含工程費二億餘元、用地費三億餘元，工程費部分同步向中央爭取列入前瞻計畫建設經費補助。

水利局指出，崎漏海堤興建已逾二十五年，過去颱風侵襲容易產生波浪越坡、沙灘流失及潰堤情形，為保障居民生命財產安全及兼顧營造友善海岸環境，第三標工程將既有堤頂三．五公尺增加至六公尺寬以上，海堤即使遭遇海浪衝擊，仍可維持自身穩定，不致有立即崩坍情形發生。