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〈南部〉製冰廠運送不衛生 衛生局限期改正
2017-05-18
冰塊掉車內 裝袋送往店家
〔記者方志賢／高雄報導〕高市三民區某製冰廠遭踢爆，運送冰塊過程，把掉在車內有污染疑慮的冰塊，直接回收裝進塑膠袋，送往店家，被批太不衛生了！衛生局昨稽查也發現多項缺失，要求業者限期改正，並抽驗冰塊產品，以確認是否符合衛生標準。
高雄市衛生局接獲檢舉，三民區某製冰工廠，工人運送冰塊過程，原本裝在塑膠袋內的冰塊，不慎傾倒在車內，工人竟將散落在車內有污染疑慮的冰塊，直接裝回塑膠袋，再送進不知情的店家內。
稽查發現多項衛生缺失
衛生局昨前往稽查，業者辯稱遭檢舉掉落車內回收的冰塊，並沒有提供食用，但衛生局人員未接受其說法，進一步稽查還發現貯冰櫃置放私人物品、盛裝冰塊容器未離地放置，且工作人員未著工作衣帽等衛生缺失，已要求業者限期改正，並抽驗食用冰塊，以確認是否符合衛生標準。
衛生局指出，有污染疑慮的冰塊，依規定須丟棄、不得再使用，因為生菌數和大腸桿菌群恐超標，民眾吃下肚會造成腹瀉等症狀。
衛生局說，食用冰塊如檢驗結果不符合規定，得要求業者限期改正，屆期不改正者得處三萬元以上三百萬元以下罰鍰。另外食品業之從業人員、作業場所、設施衛生管理等，應符合食品良好衛生規範準則。違反者，得要求業者限期改正；屆期不改正者得處六萬元以上二億元以下罰鍰。
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