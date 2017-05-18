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〈南部〉測試植物有感 佳農2學生科展奪銀

2017-05-18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立佳冬高農農場經營科二年級生施依萍，在閱讀外國學者研究時受到測謊儀可測出植物具情感啟發，今年她和電子商務科的同學林慶樺「異業結盟」，以「發現植物超能力」為題，在全國科展獲評審青睞，拿下食品與農業組特優第二名，同學師長盛讚她們是「植物版的通靈少女！」

半世紀前測謊專家克里夫‧巴克斯特用測謊儀發現植物有所謂「巴克斯特效應」，進而記錄到植物具感情、記憶、害怕、思維等能力，這也啟發兩人，發揮巧思把智慧手環架在乾淨無傷香草葉面上，以光電透射測量法，把光線在管束中脈動變化轉成電訊號，以類似量血壓的方式測量植物管束內「水勢能」。

兩人發現僅澆水前後測量就有顯著差異，接著再投入栽培者收縮、舒張壓比對其所培養香草水勢，發現會隨栽培者心情起伏，也獲得經馴化植物會讀取栽培者情緒狀態的重要證據。

兩人說，能夠驗證生物感應能力，令她們感到驚喜。

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  • 施依萍（左二）和林慶樺（右二）獲得科展第二名。（記者陳彥廷攝）

    施依萍（左二）和林慶樺（右二）獲得科展第二名。（記者陳彥廷攝）

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