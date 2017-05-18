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〈南部〉卡大地布歌手桑布伊 入圍金曲獎7項大獎

2017-05-18

〔記者陳賢義／台東報導〕廿八屆金曲獎入圍名單公布，廿四屆最佳原住民歌手得主、台東縣知本卑南族卡大地布族人桑布伊再放異彩，以「Yaangad（椏幹）」風光入圍最佳年度專輯、最佳原住民語歌手及最佳專輯製作人等七大項，親人接喜訊都感到與有榮焉，盼能雀屏中選陪伴走星光大道；桑布伊說，感謝金曲評審們的肯定，更感謝專輯所有的工作伙伴 ，及天主與祖先的保佑。

二○一三年以「SANGPUY同名專輯 Dalan」入圍五獎項，今年更上一層樓，以椏幹入圍包括「最佳原住民語專輯」、「最佳專輯製作人」、「最佳原住民語歌手」、「最佳專輯裝幀設計人」、「最佳演唱錄音專輯」、「最佳編曲人獎」及「年度專輯」七大獎項，親朋好友獲知喜訊，無不給予最大祝福，殷切希望桑布伊能夠全壘打。

在年輕的身體裡藏著一個古老靈魂，桑布伊有著與生俱來獨特嗓音，每每吟唱古調，不需過多樂器的伴奏，極具穿透力的歌聲總是令人動容。桑布伊媽媽洪瑞玉說，桑布伊是非常貼心孝順的小孩，對於古調的傳承有其堅持，也鍾情創作，謝謝大家的支持。

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  • 桑布伊以「Yaangad（椏幹）」風光入圍金曲獎最佳年度專輯、最佳原住民語歌手及最佳專輯製作人等七大項。（記者陳賢義攝）

    桑布伊以「Yaangad（椏幹）」風光入圍金曲獎最佳年度專輯、最佳原住民語歌手及最佳專輯製作人等七大項。（記者陳賢義攝）

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