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〈南部〉空勤恆春駐點 連署人數破5千
2017-05-18
盼解決後送醫療困境
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民眾許耿睿上月中在公共政策網路參與平台，發起的「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案，在恆春半島居民及觀光客連署下，十六日正式突破五千關卡，居民期盼突破萬件連署，讓政府重視恆春醫療困境。
發起連署的許耿睿、鍾乙豪及滿州鄉代會主席莊期文等人說，每到旅遊旺季，救護車總在台二十六線上演玩命關頭，常聽到居民和遊客因後送不及魂斷台二十六線，恆春三家緊急救護責任醫院的重度救護能力不足是不爭事實，但空勤有黑鷹直升機，還有二十四小時可以提供直升機起降的機場。
恆春網民「小黑貓」上週起在各大網路社群，分享恆春半島後送不及的慘況，疾呼「你知道大家每次到墾丁遊玩都是在賭命嗎？」剖析在恆春半島發生重大意外時，當地醫療不足及後送太慢的困境，成功喚起不少網路紅人及PTT的注意，讓連署人數快速累積。
近8成是外縣市民眾
根據連署人數的居住地點分析，住民人數不多的恆春半島僅佔連署的兩成，將近八成都是外縣市民眾自發連署，連署活動從上月十一日開始，內容主要提到，空勤總隊入駐恆春機場，一來可化解恆春機場淪為蚊子機場之污名，二來可解決當地居民要求快速道路延伸；恆春半島離最近大都市約一百二十公里，無高鐵無快速道路，居民若發生急難只能靠救護車後送高雄，恆春機場如設置直升機起降點，一年預算大約兩億，還能解決當地對醫療後送的需求。
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