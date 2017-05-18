〈南部〉張冠淼隨手種 南迴咖啡44載成林
記者黃明堂／專訪
四十四年前，一位青年從嘉義騎著川崎機車，經過南迴公路，從太麻里騎了廿公里山路，種下五十棵阿拉比卡咖啡樹苗；昔日青年，現在已近八十歲，咖啡經過自然繁殖、傳播，後代在台東已經數以萬計。
台東咖啡產業日趨蓬勃，阿拉比卡是主力品種之一，從南迴到縱谷，都可見它的蹤跡；今年七十八歲的張冠淼原本是生吃「咖啡果」的外行人，沒料到當年帶來的咖啡苗，已經在台東遍地開花。
張冠淼原是嘉義人，從事汽車零件生意，他每個月都要騎著機車到台東談生意，沒被蜿蜒崎嶇的南迴公路嚇到，反而還騎往海拔八百公尺處，在金崙溪畔近黃溫泉附近墾荒數十公頃，種果樹、造林，咖啡只是其中小部分。
獲贈樹苗種植 卻沒喝過咖啡
會種這五十棵咖啡，根本沒想過要收成賺錢，他甚至沒喝過咖啡，只是剛好堂哥送他，就拿來種；咖啡結果，直接採紅熟果子來吃，後來老婆拿鐵鍋炒成黑黑的泡來喝，苦酸難下嚥。
深山果樹任其生長，他繼續做本行，小孩則在暑假時從嘉義來幫忙整理果園，幾十公頃土地，沒人走透透，果實的採收速度，也比不過猴子、果子狸取食，幾乎也忘了咖啡樹的存在。
直到七十幾年間，古坑咖啡聲名大噪，一家人才想到自己也有咖啡樹，起心動念打造咖啡王國，兩個兒子退伍後都來種咖啡。他們找到當年種下的咖啡樹，發現四周都是它們繁衍擴散的咖啡樹，於是挖苗分植，又往山下買了十六公頃土地，大量種植。
他們也送苗給別人種，也有人不請自來挖苗，阿拉比卡就這樣從金崙溪往外擴展，傳遍南迴山區後，延伸到縱谷。
採自然農法 2子打造品牌
張冠淼隨意種下的阿拉比卡，被兩個兒子張宗欽及張弘典發揚光大，創立「艾蘭哥爾」品牌，以自然農法營造完整生態系，生產咖啡在內的多元農產品。
阿拉比卡原生山區，因八八風災阻斷道路，自此荒廢，張家人最近披荊斬棘，從開車可達處，又徒步走了來回七小時，找到四十四年前種的樹，結果只剩五棵了，張氏父子稍加修剪，向老樹致敬，也拜土地公與山神，感念它們為張家打下事業基礎。
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標題：〈南部〉張冠淼隨手種 南迴咖啡44載成林
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