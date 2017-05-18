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〈南部〉平埔族正名 賴清德促立院優先審議
2017-05-18
回復原民身分 保存文化
〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央正在全國巡迴舉辦「建構平埔原住民民族權利體系諮詢座談會」，上週首場在台南登場，市長賴清德昨在市政會議再度發聲力挺，希望中央能讓平埔族人取得回復原住民身分為優先，爭取原住民身分修正草案優先排入立法院這次會期，審議通過，讓平埔文化保存、教育及社會福利，都能得到更好的資源和照顧。
賴清德表示，立法院內政委員會已初審通過，打算將原住民族的語言定為國家語言，政府應設置原住民族專職推廣人員、培訓族語老師，並會商各族代表，編纂原住民族辭典及語言資料庫。
賴清德說，總統蔡英文於去年八月一日首度代表政府向原住民族道歉，並提出多項維護原住民族權益的施政作法，如今正逐步落實，相信政府所表達的歉意和作法，對平埔原住民族同樣適用，也期盼在市政府與西拉雅等各族人並肩作戰廿多年後，平埔正名終將水到渠成。
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