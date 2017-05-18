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〈南部〉不只扛厝躲大水 也會改運「轉方位」

2017-05-18

〔記者劉婉君／台南報導〕「扛厝走溪流」是曾文溪沒有堤防的年代台江居民移墾的特殊生活樣貌，竹籠厝老師傅李養說，一棟竹籠厝約需卅人扛抬，大水來時，庄民逃命優先，事後再合作將未被大水沖走的房子扛著走。台史博研究組助理研究員陳怡菁說，其實，不只走溪流，當時居民若覺得運勢不好，也會幫竹籠厝轉向或移到他處。

現代人搬家，是搬走家具及屋內所有物品，但當時台江居民「搬家」可能是整棟房子搬走。李養的祖先原本住在曾文溪堤岸北邊的安南區溪南寮，民國十七年發生水患，庄民往南遷徙，李養的祖父等十八戶到十二佃附近買地重建，即為現在的新吉庄，溪南寮則被庄民稱為「舊厝地」。

李養說，當時溪水上漲，就會有居民大喊「要扛厝啊…」必須先將竹籠厝屋頂拆下，打掉沙、黏土、稻稈、粗糠造成的牆面，再綁上竹子，庄民互相幫忙，合力扛到安全的地方避難，如果沿途道路狹窄、作業不便，有時也會分成五片的「厝片」搬移。

陳怡菁說，一間包括客廳、兩房的竹籠厝，需要二、三十人合作下才能搬移，扛厝的距離從數百公尺到一、兩公里都有，一般大多會搬到自己的農地或廟地落腳。

不過，陳怡菁說，那個時代也有屋主因為覺得當年運勢不佳，而將竹籠厝搬到他處，或換個方位，希望藉此改運。

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  • 這本百年古籍記載竹籠厝坐落方位的選擇參考。（記者劉婉君翻攝）

    這本百年古籍記載竹籠厝坐落方位的選擇參考。（記者劉婉君翻攝）

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