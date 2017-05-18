〈南部〉「扛厝走溪流」 見證台江移墾史

2017-05-18

曾文溪「青瞑蛇」 扛屋避水災

〔記者劉婉君／台南報導〕曾文溪流域早期沒有堤防，河道曾多次改變，被地方居民稱為「青瞑蛇」，更形成「扛竹籠厝走溪流」的特殊生活習性，全庄居民動員，合力將沒被大水沖走的竹籠厝搬到安全地。現年七十五歲的竹籠厝老師傅李養，祖、父就是因為大水沖入庄頭，從安南區溪南寮扛著竹籠厝，遷徙到今天的新吉庄；昨他在國立台灣歷史博物館「扛厝走溪流」特展現場，重現竹籠厝搭建工法。

竹籠厝老師傅 特展憶當年

「扛厝走溪流：台江風土與自然」即日起至十月十五日展出，見證一頁台江移墾社會發展史，展場有一面真實比例的竹籠厝牆面，還有一座模型，由李養遵循古法搭建，竹籠厝旁同時展出竹床組及簡易的通鋪模型，竹床組裡有衣櫥、浴室等。

台史博研究人員長期投入史料研究，挖掘出從未曝光的台灣總督府舊縣公文類纂外武定里圖，仿製品首度在特展中亮相，可見當時的台江十六寮；還有一本竹籠厝百年工法古籍，記載竹籠厝坐落方位選擇，李養說，當時屋子的方位選擇，是由德行兼備的匠師，根據羅盤、屋主的生辰八字、當年流年及八卦等定出。

現場播放紀錄片《竹籠仔厝師傅—李養》、《攏來攏去—竹仔起大厝》，讓參觀民眾可透過影片，了解李養及其家族的生命史，以及竹籠厝的工具、工法等知識。李養昨現場示範竹籠厝的搭建工法，他說，這次展出的模型屬豪華型，當時的人生活大多清苦，有的人存了一輩子錢才能蓋一間竹籠厝，為了省錢，一般有錢人也不會蓋得這麼豪華。

李養說，竹籠厝冬暖夏涼，他一歲時，父親開始在高雄賣竹子，也跟家族成員一起為人蓋竹籠厝。小時候常聽父親講「扛厝走溪流」的故事，當時庄民很團結，只要下大雨，居民就會隨時注意曾文溪水位，互相幫忙扛厝避大水，如果來不及搬，眾人就會先到安全處避難，大水過後再回來合力扛抬竹籠厝，另覓落腳處。

李養讀國小時就跟著父親蓋竹籠厝，「那時安南區每個庄頭都有竹籠厝。」他說，家族八人工班，如果一天五人上工，不到十天就能蓋好一棟，不過，「好日子大家的」，上樑要看吉日，曾經一夜趕三座竹籠厝上樑，連大年初一都要上工。