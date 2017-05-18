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〈南部〉《觀察筆記》九二陰謀

2017-05-18

又一個邦交國要丟了，斐濟搖搖欲墜。

蔡總統就職週年前夕，亮燈示警的不是斐濟，乃中國。

在赤道與南極之間，人口八十幾萬，由三百三十座島嶼組成，台灣人知道斐濟是因為旅遊。

撤館且跑到沒半個人，邦交被輕率、不屑，真教人難過。想我台灣有人口二千三百多萬，各方勝過斐濟多多，卻遭如此不堪，如何言？

交這樣的朋友何益之有？少數邦交國中的聊表點綴之外，看不出來有助我們甚麼？外交志在互惠，若非中國打壓干擾排擠怎會畸形，是早年執政者懷自由中國之堅持的失當，紊亂今日國家國格與兩岸發展。

斐濟撤館是習近平耍的手腕，他舞這把南太平洋的美工刀志在蔡英文、逼迫台灣人的神經。可以讓總統難看，可以再挫台灣自信，可以掀起對維持現狀的波濤，可以鼓動九二共識再起的風浪。

習近平圖的不就是這樣嗎？

中國哪裡都可以捅一刀，統中懷恨，加深台灣人的抵抗的憂患意識！（資深記者黃明裕）

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