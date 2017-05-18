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〈南部〉小型懸臂式候車亭 年底再增60座
2017-05-18
去年已建置50座
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市許多公車站受限於腹地不足，無法興建候車亭，交通局去年建置五十座小型懸臂式候車亭，反應不錯。預計今年底前再完成六十座，並加強設置在偏郊地區，以拉近城鄉差距。
高雄市夏天天氣炎熱，常有搭車民眾向交通局反映，不少公車站都沒有候車亭，等公車時常找不到遮蔭處。
交通局統計，目前高雄市共有七六四座候車亭，公車站設置候車亭的條件，包括人行道至少寬三米、長五米，許多公車站因腹地受限，而無法設置。
可解決用地受限問題
交通局去年針對郊區搭乘人數較不密集的公車站，創新改良設計小型懸臂式候車亭，以小型輕巧的鋼構支撐，解決用地受限問題，並提供避雨遮陽、公車路線圖等功能，同時採用LED燈具以符合節能減碳潮流。
交通局指出，去年底已陸續設置五十座小型懸臂式候車亭，等車的民眾反應不錯，預計今年底前再建置六十座。
此外，針對因行人通行空間及店家營業等因素，而無法設置候車亭的公車站，交通局也評估增設雙人或單人候車椅，讓年長者減少日曬及等車之苦。
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小型懸臂式候車亭 年底再增60座
去年已建置50座高雄市許多公車站受限於腹地不足，無法興建候車亭，交通局去年建置五十座小型懸臂式候車亭，反應不錯。預計今年底前再完成六十座，並…
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