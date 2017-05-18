| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉小型懸臂式候車亭 年底再增60座

2017-05-18

去年已建置50座

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市許多公車站受限於腹地不足，無法興建候車亭，交通局去年建置五十座小型懸臂式候車亭，反應不錯。預計今年底前再完成六十座，並加強設置在偏郊地區，以拉近城鄉差距。

高雄市夏天天氣炎熱，常有搭車民眾向交通局反映，不少公車站都沒有候車亭，等公車時常找不到遮蔭處。

交通局統計，目前高雄市共有七六四座候車亭，公車站設置候車亭的條件，包括人行道至少寬三米、長五米，許多公車站因腹地受限，而無法設置。

可解決用地受限問題

交通局去年針對郊區搭乘人數較不密集的公車站，創新改良設計小型懸臂式候車亭，以小型輕巧的鋼構支撐，解決用地受限問題，並提供避雨遮陽、公車路線圖等功能，同時採用LED燈具以符合節能減碳潮流。

交通局指出，去年底已陸續設置五十座小型懸臂式候車亭，等車的民眾反應不錯，預計今年底前再建置六十座。

此外，針對因行人通行空間及店家營業等因素，而無法設置候車亭的公車站，交通局也評估增設雙人或單人候車椅，讓年長者減少日曬及等車之苦。

廣告
  • 小型懸臂式候車亭，民眾反應不錯。 （記者葛祐豪攝）

    小型懸臂式候車亭，民眾反應不錯。 （記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
小型懸臂式候車亭 年底再增60座

去年已建置50座高雄市許多公車站受限於腹地不足，無法興建候車亭，交通局去年建置五十座小型懸臂式候車亭，反應不錯。預計今年底前再完成六十座，並…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈南部〉小型懸臂式候車亭 年底再增60座


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.