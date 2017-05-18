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〈南部〉輕軌跨越愛河 拚7月通車到駁二
2017-05-18
〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾注意到高雄輕軌近期頻頻「跨越愛河」！好奇是否有新的路段開通？高市捷運局證實因系統測試，列車五月初已數次過河，若一切順利，期盼七月能讓輕軌天天過愛河到駁二。
輕軌共分兩階段施工
高雄輕軌為環狀路線、分兩階段施工，一階有十四站，全長八．七公里，前四站於前年十月試營運，五至八站去年七月加入，剩下的六站，希望能在今年十月通車，目前試營運長度達四．六公里；二階去年九月由中鋼得標，全長十三．四公里，預計四年後完工。
下旬會有更密集測試
捷運局長吳義隆昨證實，輕軌最近因為系統測試，已經數度跨越愛河，預計本月下旬會有更密集測試作業，民眾會有更多機會看到輕軌在愛河兩邊趴趴走。
捷運局說明，一階最後六站（C9到C14）工程進度達九十七％，考量下半年高雄多場重要活動，所以加緊測試、整合，作為申請初、履勘（通車前檢測）的依據。
目前先以七月的電競賽（C11站旁）為目標，期盼能在電競賽前，讓輕軌試營運路段跨過愛河、抵達駁二特區（C12站），也就是從C9通到C12站，如此可讓選手與年輕朋友，有機會感受高雄最青春的空間。
下個目標則是十月的生態交通全球盛典，希望能讓一階輕軌十四站在盛典開幕前全段通車，捷運局估算，輕軌一階八站目前單日運能約五千人次、假日約一萬，累計至今年四月底約一四九萬人次；後六站距高雄港區最近、橫跨愛河出口且經過駁二與哈瑪星，完工通車後，可望因觀光效益加乘，吸引更多人搭乘。
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