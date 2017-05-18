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〈南部〉台東設光電專區 部落促公開會談
2017-05-18
縣府擬個別徵詢領袖意見
〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府規劃在知本溪北岸設置「太陽光電教育示範專區」，現階段正進行可行性評估，為聽取地方意見，舉辦公聽會前欲以個別方式徵詢地方意見領袖遭拒；卑南族知本卡大地布部落主席林金德強調，知本溪北岸是部落的傳統領域，要談就要與大家來談，不需要個別徵詢意見。
「何必個別拜訪，光明正大與部落族人共商不是很好嗎？」部落族人說，縣府原計畫在新知本橋下興建棒壘球場，未經部落同意就逕自動土，引發反彈而作罷，另擇金峰鄉嘉蘭村，現又搞個太陽光電教育示範專區，希望不要重蹈覆徹，應善意商討並徵得部落同意。
林金德說，日前接獲縣府工商科承辦人來電，告知想個別拜訪部落意見領袖徵詢太陽光電教育示範專區設於知本溪北岸、卡大地布傳統領域二六六公頃土地的想法，斷然拒絕並回應要談就與大家來談，不需要個別徵詢意見。縣府既然動了，部落也該動了，要如何做？怎麽做？最起碼應由部落先行舉辦座談，達成初步共識及建構未來行動方向。
台東縣府︰尊重並配合
工商科長高宇徵表示，建置案現階段仍在進行可行性評估，尚未正式決議，由於建案與原基法有關，個別徵詢部落意見領袖，主要是為了在公聽會前探問意見與需求，也期盼給予機會說明，因此，不論是個別或一起說明縣府都尊重，可配合部落決議時間、地點與會。
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