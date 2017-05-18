〈南部〉缺警力進駐 西勢派出所挨批養蚊子

2017-05-18

完工近一年遲未啟用

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州分局西勢派出所十五年前與竹田分駐所合併服勤，在地方民眾、議員極力爭取下，西勢派出所新辦公廳舍兩年前動工，由於全國警力吃緊，完工將近一年的西勢派出所，遲遲派不出警力進駐，花費上千萬元新蓋的派出所恐淪為蚊子館，引發批評。

十五年前西勢派出所因土地產權問題，老舊建築無法整建，於是與竹田分駐所聯合服勤，但村民覺得不安心，聯手在舊派出所車棚搭蓋一處十三坪的鐵皮屋，每天由一名員警執勤，西勢地區居民多次透過各級民意代表反映，希望恢復西勢派出所運作。

近日有網友在臉書上發文「蓋好了沒人進駐，只能關蚊子了！」全國警力不足、派出所裁併聲浪不斷，屏東竟然還增建派出所，還有網友們留言直諷「屏東縣蚊子會館竹田總館」。

潮州分局趕緊回文滅火，西勢派出所目前已委託顧問公司進行第二階段細部設計監造，待第一期完成驗收，二、三期將能立即發包。

將與竹田所瓜分警力

分局也坦言，目前竹田、西勢合併勤務，包括所長、副所長共編制十一人，由於警力吃緊，未來西勢派出所啟用後預計編制五人，人力安排確實會是一大考驗。

有民眾認為，派出所就像「土地公」，有事處理、沒事保護，希望村落中能有派出所「坐鎮」，尤其西勢村幅員廣大，有設置必要。

也有民眾認為，西勢派出所啟用後瓜分竹田分駐所警力，竹田、西勢各成為五人「小所」，平常派出所內僅有一人執勤，嚇阻犯罪的功能有限，適當調整、裁併應比固守一個功能有限的派出所還有效率。