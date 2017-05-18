〈台北都會〉搖滾世大運千人共演 挑戰世界紀錄
〔記者張議晨／台北報導〕二○一七搖滾世大運將於五月廿八日在中正紀念堂自由廣場登場，報名人數已超過千人，將成為台灣最大搖滾樂團，挑戰世界紀錄，為世大運集氣。北市開南商工也投入一四○位志工，將挑戰四小時內組裝五百件樂器任務。為使活動進行順利，開南商工昨起展開志工培訓課程，從樂器組裝到國內外賓客接待，共同迎接千人共演的艱鉅任務。
搖滾世大運號召千人共演，但樂器組裝卻成一大難題。因參與樂手超過千人，當天得在短時間內完成一百套爵士鼓、四百件音箱、吉他、貝斯、麥克風等器材。承辦單位負責人童志偉說，千人搖滾演出在台灣還是首次，包括樂器組裝到登台演出，對樂手、志工而言都是艱鉅挑戰。
4小時組裝500件樂器 開南商工拚了
為完成任務，童志偉昨與專業技術團隊開設志工培訓課程，教導學生如何在現場組裝爵士鼓組和音箱，因當天還有國內外樂手、觀眾參與，課程另安排貴賓接待技巧。
開南餐飲科高三生曾舒婷笑稱，雖曾在校慶接待外賓，但大型活動還是首次，有機會接觸世大運活動，雖然很緊張，但能真正參與其中還是很興奮！
開南商工校長邢文斐表示，這次開南商工全力支援搖滾世大運的志工及接待志工團，除讓孩子展現專業外，也藉活動開闊視野，延展學生的廣度，有信心讓搖滾世大運這樣創世界紀錄的活動更圓滿。
五月廿八日當天，四分衛樂團、董事長樂團、台北愛樂將帶領千人共演活動原創曲《I Am Here》，歌曲創作者之一的罕病兒林易也將一同在台上獻唱。
〔記者郭安家／台北報導〕北市府會倒貼錢賣世大運門票？市議員王世堅昨下午於議會質詢指出，根據北市府評估，世大運門票收入約六七三○萬元，但售票系統就要斥資三千萬元，售票成本高達五十％，毫無成本概念，一旦八月世大運颱風，票價最貴的開閉幕式取消，收入恐三千萬元都不到，將倒貼錢賣票，他痛批市府沒成本概念到荒唐地步。
台北市體育局長鄭芳梵於議場被王世堅追問，市立交響樂團、國立交響樂團售票大概成本多少？有無概念？鄭答詢，「坦白講我不知道」；並指售票一事由產發局協助規劃。
產發局坦言，國內觀賞各式體育賽事氣氛較不成熟，所以會有票務成本和收入不符狀況，但北市府也在推企業團購門票，仍對於票房有把握、持樂觀態度，盼國人多支持。
根據世大運財務計畫，世大運票務系統包括一千八百萬元服務費、一百萬元網站建置費、九百餘萬元的售票設備費、四百五十萬元的紙票等；至於得標廠商為拓元股份有限公司，承包過高雄世運、多個演唱會。
王世堅指出，高鐵、客運等一般票證販售，委託賣票機構取得售票成本都是五％才合理，結果世大運預計賣票六千萬元，售票成本卻高達五十％，「請問你的成本概念在哪裡？不會詢問其他公家單位嗎？」王說，六千萬元的數字還是期望值，不一定達得到，且市府提供資料都稱相關數據是「滾動式調查跟調整」，他不滿說「這滾動滾太大了！」
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標題：〈台北都會〉搖滾世大運千人共演 挑戰世界紀錄
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