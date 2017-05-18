〈台北都會〉食材抽驗 6校農藥殘留超標

2017-05-18

〔記者張議晨／台北報導〕北市府衛生局昨公布學校自設廚房及食材抽驗結果，抽驗五十三校盒餐、食材共一三八件，有六校、六件蔬果殘留農藥不符規定，其中，文山特教學校的「椪柑」，被驗出農藥殘留超標十三倍；市立啟聰學校的「油菜」則有不得檢出的殺蟎劑覆滅蟎殘留。

「文山特教」椪柑超標13倍 「市立啟聰」油菜含覆滅蟎

衛生局指出，此專案另抽驗八十四件食材，含四十七件蔬果、卅二件肉品、一件麵製品及四件豆製品，結果六件不合規定，包含市立啟聰學校的油菜含不可驗出的殺蟎劑「覆滅蟎」、市立文山特殊教育學校的殺菌劑邁克尼，被檢出超標十三倍等。另外，達人女中「鵝白菜」、三興國小「橘子」、北市信義區永吉國小「西瓜」、北市北投國小「青江菜」，也分別被檢出殘留農藥，都不符規定。

衛生局食藥處長王明理表示，六件農藥超標蔬菜已通知學校及教育局，並要求業者下架，由學校依「學校午餐契約」進行違規記點罰款；由於貨源來自苗栗縣與雲林縣業者，也已通知兩縣府衛生局稽查，將依食品安全衛生管理法開罰六萬至二億元。