〈台北都會〉疑食物中毒 北政國中66師生腹瀉

2017-05-18

〔記者張議晨／台北報導〕北市北政國中驚傳食物中毒。台北市衛生局昨上午接獲教育局通知，北政國中六十六名師生於十六日用完營養午餐後，在當晚八時陸續出現輕微腹瀉，其中四名學生就醫確診為感冒；因師生疑似集體食物中毒人數已逾五十人，依北市相關規定已立即要求業者停業進行調查，食物檢體化驗最快下週三出爐。

吃完營養午餐出現症狀 已要求業者停業

衛生局食藥處長王明理表示，當天師生吃完營養午餐後，晚上八點有八位老師、五十八位學生接連出現腹瀉症狀，其中四名學生自行就醫，最後診斷為感冒。而衛生局接獲通報後，昨上午也前往供餐業者第一餐盒公司調查。

衛生局調查，北政國中當天午餐菜色包括白米飯、泰式打拋豬、淡水魚丸、玉米炒蛋、雙色花椰、豆芽菜及豆腐味噌湯桶餐。衛生局已在北政國中採集一件留樣檢體，並至第一餐盒公司進行食品衛生稽查，另也採集二件留樣檢體及九件環境檢體送檢驗室化驗。

王明理說，四名就醫學生檢體將送往疾管署檢驗；並同步與營養午餐檢體送驗，比對學生、營養午餐檢體的細菌是否一樣，結果最快下週三完成。

第一餐盒公司供應北政國中在內廿三所國中、小，但僅北政國中傳出師生腹瀉。教育局體衛科長黃國忠說，昨接獲校方通報後，已啟動應變機制，要求第一餐盒公司停止全面供餐，若確定供餐環節出問題，將對第一餐盒開罰並記點處分。