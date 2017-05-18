〈台北都會〉自來水管線 95校40年沒換過

2017-05-18

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市各級學校共有二三五所，但台北市議員洪健益指出，自來水管線使用超過四十年的學校多達九十五所，多使用塑膠、鑄鐵材質，但台北市自來水事業處資料顯示塑膠材質水管使用年限頂多十五年、鑄鐵管頂多二十年，多數學校水管使用年限均超過四十年，甚至有的使用達八十年以上，卻從未換管線，連保養維護費都沒花，根本罔顧校園師生用水安全。

議員：有的使用達80年以上

洪健益表示，台北市不僅有九十五所學校自來水管線使用超過四十年，其中還有「校園恐怖自來水管」前五名，以中山國小部分校舍水管使用年份已達近八十三年最恐怖、永樂國小使用約八十一年次之、中山女高使用約八十年名列第三、東園國小使用約七十九年排第四、華江高中使用六十五年排第五，調閱教育局資料，這些老舊學校校舍從興建以來，沒有汰換水管紀錄，連每年保養維護費都掛零。

洪健益進一步指出，以一九七九年為分界，在這以前興建的各級學校，用的多是鉛管，以後興建的則多是塑膠管，鉛管會造成人體鉛中毒，導致智商衰退，塑膠管線也會因老舊孳生病菌，沖洗餐具、飯後刷牙甚至有學生直接飲用，都可能把髒水喝下肚。

教局：將成立專案全面清查

教育局長曾燦金坦承管理疏漏，承諾將成立專案處理，對全市各級學校全面清查管線狀況後，看如何分類或定期送檢，再研究如何從老舊校舍開始汰換。洪健益追問全面清查要多久，曾燦金回覆，要花兩個月。

教育局事後則發出新聞稿澄清，一九七九年以前興建學校共一五六所、六二二棟校舍，使用水管材質有聚氯乙烯（ PVC）管、鍍鋅鐵管、不鏽鋼管、鑄鐵管、石磨管等，並無使用鉛管材質。