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〈台北都會〉追力勤過期肉品 封存360公斤小腸頭

2017-05-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕爆發疑似販售冷凍過期肉品的台中市清水區力勤肉品公司，在新北市共十二家下游廠商，衛生局追查土城區下游業者「冠軍冷凍食品」（營業登記名稱：正宗傳統滷味），現場封存無任何標示的「小腸頭」三百六十公斤，並要求改善作業環境，經複查仍未改善，將依食品安全衛生管理法處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，「冠軍冷凍食品」二月曾向力勤進貨「小腸頭」，現場發現「小腸頭」外箱缺乏標示，無法得知效期，已全數封存，不過，「小腸頭」並非台中市衛生局公告的問題品項，是否使用過期肉品原料，須進一步釐清。

劉君豪說明，現場發現作業環境不潔、無病媒消毒紀錄、沒有體檢報告、食材未離地貯存等缺失，違反食品安全衛生管理法第八條規定，責令業者限期改善，若複查不合格，可處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。此外，其餘十一家下游業者已完成查核，未發現違規情事。

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  • 新北市衛生局追查台中力勤肉品公司下游，「冠軍冷凍食品」現場有無標示的「小腸頭」360公斤，已全數封存。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局追查台中力勤肉品公司下游，「冠軍冷凍食品」現場有無標示的「小腸頭」360公斤，已全數封存。（新北市衛生局提供）

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