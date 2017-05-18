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〈台北都會〉新北輔具申購 核定當天可買

2017-05-18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市身心障礙者及失能長者申購輔具，即日起只要經輔具資源中心確認符合條件及完成評估，當天即可購置，免去過往需等待廿七天的行政作業時間。

身障者或失能老人輔具多達二一四項，民眾須向新北市輔具資源中心或長期照顧管理中心提出申請，經需求評估後核定補助，收到公文才能購置輔具，時間約需廿七天，市長朱立倫昨天宣布，民眾申請後經輔具中心確認符合補助資格及完成評估便視同核定，當天即可購置。

此外，傳統固定式助行器，使用時需先抬起再往前放下，容易因施力不當翻覆摔倒，影響長輩行走意願，輔具中心推出「輪轉超助行」服務，免費提供更換助行器輪管及煞車套管，民眾可聯繫輔具資源中心，也可透過里辦公處申請。

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  • 新北市輔具服務，即日起只要經確認符合條件及完成評估，當天即可購置。（記者何玉華攝）

    新北市輔具服務，即日起只要經確認符合條件及完成評估，當天即可購置。（記者何玉華攝）

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