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〈台北都會〉香港美食大獎 經國學院奪一銀二銅

2017-05-18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆經國管理暨健康學院學生丁子軒、莊智穎、黃律凱，上週參加亞洲規模最大的廚藝競賽「HOFEX—香港國際美食大獎」，三人以精湛廚藝、創意巧思，一舉囊括一銀二銅佳績，成績斐然。

經國餐飲廚藝系主任王文才指出，「HOFEX—香港國際美食大獎」通常奇數年在香港舉辦，偶數年在新加坡舉行，本月八日至十一日舉行四天賽程，今年有廿三項競賽項目，來自台灣、中國、韓國等上千名學生及社會人士競逐。

大四生丁子軒挑戰「中式熱菜全雞」項目，一小時內完成紅麴雞翅、黃金泡菜雞腿、三杯雞胸的雞肉三拼料理，以精湛技巧展現三種特色台味，各有特色平衡又互不搶味，深受評審喜愛。

莊智穎、黃律凱都是首次參加世界廚師協會Ｂ級賽事，兩人此次都選擇挑戰「現場烹調西式龍躉—西式石斑魚」項目，雙雙得到銅牌。

王文才說，石斑魚肉質好，但腥味重，莊智穎以傳統歐式料理手法，運用百里香等數種香草提味去腥，獲評審肯定，也建議他可以採用東南亞香料，開創新意；喜歡義式料理的黃律凱，特製義式綜合香料提升石斑魚肉鮮甜味，並以煎烤、油炸方式，呈現不同口味。

迎接五十歲校慶，經國餐旅系、廚藝系及美容造型設計系七百名學生，昨天舉辦「五十公尺創意大腸包小腸競賽」，眾人合力製作長五十公尺、共七種口味的大腸包小腸，還有相關造型走秀，場面熱鬧。

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  • 莊智穎（左起）、丁子軒、黃律凱參加亞洲規模最大的廚藝競賽「HOFEX—香港國際美食大獎」，囊括一銀二銅佳績。（記者林欣漢攝）

    莊智穎（左起）、丁子軒、黃律凱參加亞洲規模最大的廚藝競賽「HOFEX—香港國際美食大獎」，囊括一銀二銅佳績。（記者林欣漢攝）

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