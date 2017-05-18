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〈台北都會〉金山、雙溪高中免試入學 放榜

2017-05-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市一○六學年度高中職入學管道中，今年首度有金山與雙溪高中採指定學習區完全免試入學方案，昨天放榜，分別錄取一一九名及七十一名學習區國中應屆畢業生，預期報到率可達九成。

雙溪高中校長彭盛佐說，近年受到少子化衝擊，社區高中招生也受影響，偏鄉高中應以照顧弱勢學生為目標，因此雙溪和金山高中今年加入教育部的「學習區完全免試入學方案」，提供六成招生名額給在地國中畢業生直升，並獲得教育局與教育部提供兩校資源挹注經費各一○五○萬元，發展教學特色，提升教學品質與效能，更新設備及強化與國中端的教學夥伴關係。

彭盛佐說，雙溪與金山高中均提供住宿選擇，安靜單純的學習環境，讓學生能專心接受老師的全天候輔導，達到拔尖扶弱的教育目標。

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  • 雙溪與金山高中為住宿型學校，學生學習與生活都受到良好照顧。（記者翁聿煌攝）

    雙溪與金山高中為住宿型學校，學生學習與生活都受到良好照顧。（記者翁聿煌攝）

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