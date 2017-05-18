〈台北都會〉基北會考減9千人 公私校憂衝擊

2017-05-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕一○六年國中會考將於本週末舉行，今年全國報考人數較去年減少三萬人，其中基北區減少九千餘人，新北市就少掉五千餘人，對公私立高中職招生造成衝擊，新北市教育局中教科長何茂田說，新北市高中職總招生數仍少於新北市的國中畢業生人數，且近年來推動在地就學政策效果不錯，評估對新北市的高中職影響有限。

教局︰推在地就學效果不錯

在少子化趨勢下，屬龍的國中畢業生在前年達到一波高峰、約廿八萬五千人，去年略減，今年則大減三萬人，何茂田說，全國各考區約減少十％至十八％，新北市為十三．九六％，今年新北市國中會考報名人數為三萬七五九六人，較去年減少五二四七人，基北考區共減少九二九七人。

何茂田說，招生數增減均能從歷屆國中生入學人數事先推估，所以教育局和學校都有因應策略，以新北市而言，以往高中職招生人數少於畢業生，所以高分群和部分中後段學生會到台北市就讀，近年新北市努力推動「在地就學」，挹注經費強化高中職師資設備，學生外流趨緩，預期今年衝擊對新北市學校影響有限。

私校不敢太樂觀 憂素質降

但私立高中職不敢太樂觀，一名私立高中主任說，雖因十二年國教政策混亂，一些家長會選擇把孩子送進私校，但受少子化影響，校方「不擔心入學的人數減少，擔心素質下降」。

私立能仁家商校長林佳生為教育部發展、轉型暨退場小組的諮詢委員，他開玩笑說，學生少招生難，「恐怕明年很多私校校長要重新找工作！」他也擔心公立學校招生不足會辦二招，將對私校造成骨牌效應。

私立莊敬高職校長林淑貴說，私校要有危機意識，須預判產業趨勢和就業發展前景，莊敬看到表演藝術和餐飲科招生已有飽和現象，今年想新設園藝科和農場經營科，給學生新選擇，技職提供學生實作經驗，升學與就業可兼顧，培養未來專業能力。