〈台北都會〉設小招牌 議員批如大海撒鹽

2017-05-18

〔記者郭安家／台北報導〕斥資十億元的台北世界設計之都，有一個執行四年的「台北街區設計活動」，已在台北街頭免費設計一百面長一．二公尺、寬一公尺的小招牌。但國民黨市議員王鴻薇昨開記者會指，有些小招牌與舊招牌幾乎一模一樣並列在店家門口，有些隱藏於舊招牌、騎樓之中，小到如「大海撒鹽」全然不見，文藝青年要看這些小招牌，恐怕成尋寶遊戲，她質疑計畫成效有限、恐浪費錢又做白工。

文化局文創發展科長吳俊銘昨上午解釋，台北市廣告物管理自治條例中，小型免申請執照的招牌有此長寬規定，所以這些小招牌被限制住，得在小框框內做設計，但他認為這是街景改造計畫很重要一環，提供更優化通用設計，未來會繼續做，他比喻就像「客廳一朵花」擴散改變環境。

文化局︰將以整體改善規劃

文化局長鍾永豐下午在議會答詢回應，會做檢討，並參考相關建議，往後小招牌以街區整體改善方式規劃，讓效果凸顯。

台北街角遇見設計活動標案，二○一三、二○一四年郝市府時代皆由水越設計得標，兩年設計費一六九萬元，承包四十八面招牌、平均每面花費三萬多元；二○一五、二○一六年柯市府時代則由築點設計得標，設計費增為二六一萬元，已承包五十二面招牌，平均每面設計費暴增為五萬元。

一百面免費小招牌，光在南港區中南街就有七面，王鴻薇指，有店家小招牌與舊招牌一模一樣，或設置在騎樓內、被舊招牌擋住，成效有限。

台北市廣告物美學飽受各界討論，吳俊銘坦言，設計之都活動只能做小招牌，沒能力拆除大招牌，「但希望從改變人心開始，希望漂亮東西、美麗東西感動商家，讓商家願意配合我們」。