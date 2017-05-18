〈台北都會〉中山橋遺跡擺爛 柯︰文資份子難處理
里長︰環境髒亂孳生病媒蚊
〔記者張凱翔／台北報導〕昨士林區里長座談會，明勝里長張永棟提案表示，歷史建物中山橋遺跡擺爛，長久下來，不但孳生病媒蚊且居民也沒有綠地空間可以活動；不料，市長柯文哲當場嘆息說，大家都知道中山橋要拼起來是「無可能」（台語）的事情、早該開「死亡證明」，如果他是「獨裁者希特勒」，早就「咚咚咚」把橋敲走，反而是「文資份子」難處理。柯強調這事情得私下講，「不如趁哪次颱風夜黑風高，用淹水還什麼理由」，把中山橋處理掉！
張永棟提案說，里內的再春游泳池拆除後變成擺中山橋的地方，十幾年下來，里內不但沒有綠地可以讓民眾活動，而且環境髒亂疏於照顧，也會有病媒蚊，現在中山橋擺明拼不回去，難道還要視作文化資產？張認為，如果中山橋不是文資身分會比較好處理，否則「再放下去會變成社區毒瘤」。
柯︰若獨裁早就咚咚咚敲走
柯文哲聽後直言，水泥擺五十年就會壞掉，「大家都知道（中山橋）拼不起來了」，切段成那樣又要重組就是馬英九的爛攤子，所以「坦白講大家都在擺爛」，可是要清走的話，那些「文資份子」比橋還要難處理；柯說，「我要是獨裁者希特勒，我就咚咚咚把它敲走」，清一清「當做沒事處理掉」，反正大家都知道沒救、不如開個「死亡證明」，趁哪個颱風「夜黑風高」找個理由把橋弄掉。里長聽後也贊同，「應和市民講實話，橋拼不回去了」，最後柯開玩笑說，他會找個方法「偷偷處理掉」。
文資學者︰會阻止柯「拔管」
對此，文資學者凌宗魁表示，中山橋最大的難題就是選址重建找不到地，但是馬英九的錯誤決策現在柯文哲也應勇於承擔，否則大巨蛋為何是續建、中山橋就要被開「死亡證明」？文資團體立場就是儘管知道很難也要阻止柯「拔管」，並且呼籲文化局公開過去的會議紀錄，讓民眾了解中山橋處理過程。北投文史工作者蕭文杰說，柯無能處理仍可以把橋留下，給下一個有能力的市長處理。
文化局副局長田瑋表示，中山橋要怎麼處理不是市長說了算，就算真的天災讓橋體損壞，也得經過文資委員會勘決議是否取消文資身分；目前做法還是先將中山橋的歷史與現況資料做整理，中間跑文資審議等流程，預計得耗時一年半，透過研究結果取得共識，才會討論具體方案。田也強調，中山橋不可能被「偷偷處理」，依新修文資法規定，破壞歷史建物最高可處兩千萬元罰鍰，且還有刑法責任。至於文資團體要求公開相關文獻，田說整理完資料後就會照程序公布。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國立海洋科技博物館的海洋生態館工程嚴重落後，基隆市議員擔心營運廠商慶陽公司放棄海生館，也連帶喪失海科館經營權，會衝擊海科館營運與觀光，立委蔡…
- 爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
- 強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論
- 藍擋前瞻又要前瞻 綠諷秀下限
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Putin offers to give Congress notes of Trump’s meeting
- C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
- 振曜攜手Readmoo 推首台MIT電子書閱讀器
- 用100種台灣污水做成的冰棒 告訴你水污染有多嚴重
- 《中英對照讀新聞》People are so sick of logos that they tend to slice them from clothes－人們厭倦商標傾向將其從衣服上移除
- 哈利王子將娶梅根
- 涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平
- 必翔炒股案 創辦人夫婦共500萬交保
- 鄭宜農聞香盧凱彤 大方告白
- 父拒買新車 休學男燒8萬把妹神車
- 美決定維持暫停制裁伊朗核計畫
- 湖人再拿榜眼 迎波爾棄羅素？
- 羅馬網賽》同胞3局傷退 蠻牛晉16
- 彰縣長︰一例一休輔導期 應無限期延長
- 獅隊中「流」彈 自闢「隔離區」
- 逃逸越勞集團 偽造證件賣同鄉
- 《小檔案》
- 久石讓攜手麥斯基 台灣獨家演出
- 補教師上吊 錄影給前妻：對不起…
- 新店裕隆城 Q2動工
- 增訂實名制 立院研修補教法
- 駭客組織影子掮客 揚言販售所竊機密
- Prada新包 揹拿小巧收納多
- 翁立友找警察當《靠山》 山寨MV卻早洩
- 冒充林務局人員 盜海邊風化石
- 結束連4升 台幣貶2.5分
- 泰勒絲搭專機 私會英國小鮮肉
- 生醫園區廠商搶進 第二棟大樓2年後完工
- 財部一定上訴 續徵求委託書
- 文在寅︰軍事衝突可能性高
- 從日本騙到印尼 24台人落網
- 豬哥亮長期吃不下拉不出-主治醫師首度談病情 感嘆拖太久
- 林父友人：奕含高二就被性侵 父備文件駁陳星聲明
- 帝舵巴塞爾新品 迷彩隨附
- 立院初審╱內政、經濟兩部 改為二政次一常次
標題：〈台北都會〉中山橋遺跡擺爛 柯︰文資份子難處理
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email