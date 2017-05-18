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〈台北都會〉蘆洲中山一路紅綠燈多 交局允改

2017-05-18

〔記者李雅雯／新北報導〕蘆洲區中山一路為與三重區三和路相接的筆直道路，平常交通流量大，尖峰時間容易壅塞，新北市議員李翁月娥接獲民眾反映，指中山一路的永安北路口到三民路口，沿線約五百公尺距離「好多紅綠燈」，尖峰時間走走又停停，相當辛苦，亟待改善。交通局相關人員昨天下午到場會勘，允諾將調整號誌。

李翁月娥指出，五百公尺路段就有五座紅綠燈，號誌還不連貫，這邊綠燈、那邊卻轉紅燈，「走路都比開車、騎車還要快」，應該檢討、改善。

交通局交通管制工程科人員昨天下午隨同李翁月娥至現場了解狀況，解釋該狀況是由於中山一路前段和後段的號誌群組分屬不同，將會一併進行調整。

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