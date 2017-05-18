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〈台北都會〉海生館延宕 議員憂衝擊海科館營運

2017-05-18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館的海洋生態館工程嚴重落後，基隆市議員擔心營運廠商慶陽公司放棄海生館，也連帶喪失海科館經營權，會衝擊海科館營運與觀光，立委蔡適應將要求教育部緊盯進度，明年中完工期程不能再延宕。

立委促教部盯進度 不能再延

海生館依契約應在今年五月十三日完工，但工程進度嚴重落後，至今只見地基不見館，預估要到明年中才能開館。

市議員藍敏煌、何淑萍與莊榮欽等人昨質詢指出，海生館是整個海科館最重要的建設，除了開館時程跳票，更讓人擔心的是，委外經營的慶陽公司如果放棄海生館，將喪失海科館的經營權，也可能衝擊基隆觀光產業，要求市府未雨綢繆。

市長林右昌說，現在海科館營運狀況還不錯，依照合約如果慶陽放棄海生館興建，連帶也將喪失海科館的營運權，將衝擊好不容易經營起來的成果，市府並不樂見，將請立委加強督促教育部，繼續推動，市府也願給予行政協助。

蔡適應表示，將要求教育部緊盯工程進度，明年中完工期程不能再延宕，他希望海科館盡可能協助廠商，盡速完成海生館。

海科館館長吳俊仁表示，已發文給慶陽公司，要求一個月內提出工程進度改善方案及財務規劃，期望慶陽盡快趕工，讓海生館在明年中完工。不過，海科館也未雨綢繆，做好接管的準備。

慶陽公司則在聲明中指出，興建進度因變更設計、介面整合等因素致有延宕，但在合作團隊逐一克服困境後，會加快腳步。

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  • 海洋科技博物館的海生館工程嚴重落後。（記者盧賢秀攝）

    海洋科技博物館的海生館工程嚴重落後。（記者盧賢秀攝）

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