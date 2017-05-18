〈台北都會〉碧砂、龍洞遊艇碼頭 停泊量逾9成

2017-05-18

〔記者林欣漢／基隆報導〕淡二漁港遊艇專用碼頭昨天啟用，北台灣的基隆八斗子漁港碧砂遊艇碼頭、新北市龍洞遊艇港，目前停泊的遊艇數量皆有九成以上，使用率相當高，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長陳煜川表示，國人親海意識愈來愈高，正努力結合各遊艇港，推廣Ａ點進、Ｂ點出的市場，拓展遊艇商機。

八斗子漁港碧砂遊艇碼頭於五年前啟用，上限可停八十五艘，現停七十九艘，是北部最大的遊艇碼頭，有電力、供水等服務，這兩天「台琉國際帆船賽暨基隆國際帆船賽」在碧砂遊艇碼頭登場，吸引不少人潮。

龍洞遊艇港有五十八席泊位，另有八十四席陸上泊位，有六十六艘遊艇停靠，提升停泊量也方便防颱作業，風管處規劃二手船舶交易平台，從考照到購買、管理遊艇、安全維護的「一條龍」服務，並每年舉辦遊艇展，今年邁入第四年，正進行招標作業，預計暑假登場。

陳煜川表示，目前遊艇出入仍以定點為主，Ａ點進、Ｂ點出的市場還不成熟，將持續推廣，讓遊艇港充分發揮觀光功能。