〈台北都會〉淡二漁港遊艇碼頭啟用 可停35艘

2017-05-18

〔記者李雅雯／新北報導〕在新北市政府漁業處輔導下，淡水區漁會引進民間參與，將淡水第二漁港原有修船廠空間轉型再利用，設置遊艇專用碼頭，可停泊遊艇三十五艘，昨天已經有造價三億元遊艇進駐，吸引眾人目光。

已有造價3億遊艇進駐

淡水第二漁港第三泊地原為修船廠，有設備老舊不堪使用、污染環境等問題，遷廠後，淡水區漁會向公部門承租該區域，攜手民間業者打造遊艇專用碼頭。

根據漁業處資料，該區水域、陸域年租金共計一百一十一萬七千四百元，由淡水區漁會和領袖海洋開發有限公司共同開發，合約從二○一六年起共九年。淡水區漁會總幹事吳永寬表示，遊艇專用碼頭就是遊艇的「家」，未來將利用周邊空間將修理廠、展示廠做起來。

淡水第二漁港遊艇專用碼頭可停泊遊艇長度六十英尺（約十八．二九公尺）以上者三十五艘，另也可利用機具將遊艇放置岸上，現已有造價三億多元、長一百一十英尺的遊艇進駐，目前也是台灣造價最高者。

領袖海洋開發董事長陳柏叡指出，特別邀請法國團隊進行硬體設計，並考量防颱設計等緊急防災細節，浮箱碼頭每平方公尺可乘載兩百八十公斤，也就是四個七十公斤大人擠在一平方公尺內，都不會翻覆。團隊尤其重視生態環境，浮箱碼頭透光度高，讓下方的生物生長不受上面覆蓋浮箱影響。

昨天啟用典禮，新北市長朱立倫說，期待遊艇產業的進駐，串起淡水地區充沛的觀光休憩能量，讓遊艇愛好者以淡水為家，發展成為台灣最大、最好的遊艇基地。

除了淡水第二漁港遊艇專用碼頭設置外，新北市境內另六處漁港，後厝、富基、草里、水尾、萬里和水湳洞現也可受理遊艇業者申請暫時停泊，以三天為限。