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〈北部〉宜商學生設計 NFC輔助導覽深度旅遊
2017-05-18
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立宜蘭高商學生設計NFC（近距離無線通訊）輔助導覽，獲得全國專題競賽第一名，遊客拿卡片靠近手機，便能讀取導覽內容，旅遊不再走馬看花，深度旅遊隨手可得。
宜蘭高商學生本月參加全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，拿下商管群首獎，資料處理科三年級學生蔡靜儀、林孝宣、林詩晴和黃子馨，探討宜蘭市觀光工廠橘之鄉蜜餞形象館經營現況，設計NFC輔助導覽系統，在一千五百多件作品中脫穎而出。
蔡靜儀說，去年暑假開始，他們緊鑼密鼓研究題目，因為宜蘭是觀光大縣，大家拿著觀光地圖走訪許多觀光工廠，發現導覽人力不足，遊客自己隨意逛，沒辦法深入了解產品製作過程，真的很可惜。
經過討論，他們選定金棗當主題，根據實際需求，設計出NFC標籤內容，結合宜蘭大學開發的NFC智慧導覽APP，順利完成橘之鄉蜜餞形象館輔助導覽系統。
「一張導覽卡、一台有NFC功能的Android手機就能導覽！」指導老師陳建州說，遊客將卡片靠在手機上，即可輕鬆讀到導覽內容，比QR CODE更便利，橘之鄉已與宜蘭高商簽下產學合作協議，本月內到觀光工廠安裝系統，提供遊客更便利旅遊體驗。
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