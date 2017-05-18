〈北部〉老建築花磚 設計師記錄回憶

2017-05-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕文峰茶莊磨石子地磚、鹽埕大舞台戲院磁磚、台南愛國婦人館幾何圖案地磚，形形色色的馬賽克花磚，代表不同時代記憶，曾獲德國紅點設計大獎的年輕設計師鄭培哲，耗費三年時間全台走透透，透過相機記錄下來，並設計出洋溢古意的花磚杯墊，還幫消失中的老建築繪製立面圖。

設計師鄭培哲曾於二○○九年獲得德國紅點設計大獎，獲獎後積極持續創作並建立個人品牌「行動一人郵遞」，活躍於台灣文創設計領域，近年走遍台灣各地尋訪老式建築，從北到南幾乎都能看到他的足跡。

他說，能夠透過畫作喚起民眾對老建築的喜愛，是他能夠為這片土地盡的一份心力，作品中有許多建築目前已經拆除，在創作的過程必須尋找許多文本及資料照片才能畫出原貌。

鄭培哲說，過程雖然辛苦，但是有一種如果現在不趕快畫下來，以後就更難看到了，因為這樣的使命感驅使，才能有這些作品和花蓮的朋友見面，希望透過這些作品讓大家感受到建築的溫度。即日起到月底，在花蓮遠百一樓微美館展出「紙上明治村與記憶磨石地」展。