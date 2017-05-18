| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉老建築花磚 設計師記錄回憶

2017-05-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕文峰茶莊磨石子地磚、鹽埕大舞台戲院磁磚、台南愛國婦人館幾何圖案地磚，形形色色的馬賽克花磚，代表不同時代記憶，曾獲德國紅點設計大獎的年輕設計師鄭培哲，耗費三年時間全台走透透，透過相機記錄下來，並設計出洋溢古意的花磚杯墊，還幫消失中的老建築繪製立面圖。

設計師鄭培哲曾於二○○九年獲得德國紅點設計大獎，獲獎後積極持續創作並建立個人品牌「行動一人郵遞」，活躍於台灣文創設計領域，近年走遍台灣各地尋訪老式建築，從北到南幾乎都能看到他的足跡。

他說，能夠透過畫作喚起民眾對老建築的喜愛，是他能夠為這片土地盡的一份心力，作品中有許多建築目前已經拆除，在創作的過程必須尋找許多文本及資料照片才能畫出原貌。

鄭培哲說，過程雖然辛苦，但是有一種如果現在不趕快畫下來，以後就更難看到了，因為這樣的使命感驅使，才能有這些作品和花蓮的朋友見面，希望透過這些作品讓大家感受到建築的溫度。即日起到月底，在花蓮遠百一樓微美館展出「紙上明治村與記憶磨石地」展。

廣告
  • 曾獲德國紅點設計大獎的年輕設計師鄭培哲（左）即日起到月底在花蓮遠百展出設計作品。（記者王錦義攝）

    曾獲德國紅點設計大獎的年輕設計師鄭培哲（左）即日起到月底在花蓮遠百展出設計作品。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖

不少民眾開車前往高鐵苗栗站時，經常誤闖入客運接駁、計程車停等區，認為指標不清，立委鍾孔炤服務處及縣議員陳光軒、劉順松，昨天聯合會勘，要求改善…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈北部〉老建築花磚 設計師記錄回憶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.