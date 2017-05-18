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〈北部〉小檔案：羅東大拜拜

2017-05-18

農曆3月初3「帝爺生」是羅東大拜拜，羅東鎮公所民國99年開辦餐會，首屆250桌，今年開放訂桌後2小時就被訂一空，共席開884桌，創下8年來新高。

羅東大拜拜餐會每年邀請10家餐廳供餐，一桌成本價3500元，加上甜點、飲料，合計約4000元，訂桌優惠價2500元，不足由鎮公所補貼，會場還有藝人表演，對民眾而言「俗擱大碗」，相當划算。

羅東鎮代許俊仁指控鎮代會主席楊振益、副主席謝家倫搞特權，幫人代訂的餐廳，是羅東鎮相當著名的店家，到店消費一桌合菜平均4000元起跳，羅東大拜拜期間外燴辦桌，只要2500元，各方搶破頭，年年上演一桌難求的場景。（記者江志雄）

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