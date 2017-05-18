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〈北部〉羅東大拜拜訂桌 鎮代諧音諷正副主席搞特權
2017-05-18
許俊仁點名揶揄「陽痿早洩」
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮民代表會爆發內訌！鎮代許俊仁指控鎮代會主席楊振益、副主席謝家倫，在羅東大拜拜餐會運用特權訂桌，他用諧音揶揄兩人「陽（楊）痿（為）早（找）洩（謝）」；楊、謝回應，依規定訂桌，一切均無的放矢。
羅東大拜拜三月二十日開放訂桌，四月一日晚間開桌上菜，席開八百八十四桌，由十家餐廳業者承包供餐，某家知名餐廳餐券瞬間秒殺，許俊仁調查後懷疑有鬼，昨天利用鎮代會總質詢時間，出示訂桌資料，點名楊振益、謝家倫搞特權。
楊振益、謝家倫：無的放矢
許俊仁說，民意代表幫選民訂桌做人情，情有可原，但要自我節制，一般而言，以兩到四桌為宜，羅東大拜拜限定每人最多預訂三桌，開放預訂首日，最熱門的某家餐廳，一大早就訂不到，事後爆出楊振益代訂十九桌，謝家倫訂十五桌，引發特權介入質疑聲浪。
許俊仁說，此事傳開後，坊間出現「陽（楊）痿（為）早（找）洩（謝）」玩笑話，意指楊振益為所欲為，訂桌要找謝家倫，他要求羅東鎮公所制定訂桌規範，不容許再發生這種荒謬之事。
公所：鎮代預訂部分是追加
羅東鎮公所主秘曾成陽解釋，參與羅東大拜拜供餐的餐廳，每家提供六十桌給各界訂桌，鎮代會預訂部分是另外追加的桌數，不影響一般人訂桌權益，明年會擬定更完善訂桌辦法，避免爭議。
楊振益回應，他接受請託幫人訂桌，屬於選民服務一環，一併協助羅東鎮公所做好觀光行銷，代訂名單通過鎮公所審核，訂桌者自行繳費，哪裡有問題？不應被拿來小題大作；謝家倫則強調，他依照遊戲規則訂桌，絕無特權。
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