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〈北部〉花蓮玉里高中完全免試入學 餐飲科爆滿

2017-05-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕偏鄉的社區高中招生逆勢成長！教育部試辦的「高中適性學習區完全免試入學」昨天放榜，花蓮區三所高中職雖提供六百卅七個名額，因報名遠少於招生名額，因此錄取二百八十八人；南區的國立玉里高中餐飲科則招生額滿、還有八人候補，創下學校招生紀錄！

校長江耀淇說，雖然花蓮的國中畢業學生數字逐年遞減中，但最近三年來玉里高中招生數字卻呈現正成長，去年暑假及今年寒假的轉學考，原本到北花蓮就讀高中高職的學生紛紛轉學回到玉里，分別轉回十三人、十四人，共轉入將近卅名學生。

玉中校方評估，完全免試入學讓學校提早辦理招生，且透過完免管道入學新生有一萬元獎學金，對偏鄉學生有吸引力，加上教學團隊努力提升升學成績，在該校一個班只有二十幾個學生，競爭壓力較小，使得偏鄉生留在玉里念書反而有利於衝刺大學繁星。

國中教育會考將在本週六日舉辦，在會考前三天放榜的一○六學年度首度試辦的公立高中「適性學習區完全免試入學」，全國共十五所高中職參加，雖然不需會考成績就能報名，但報名人數及錄取人數都不到總名額的一半，花蓮區也有相同狀況，參加的玉里高中、光復商工及花蓮高農三所高中，共有十八個科別提供六百卅七個名額，報名人數僅三百人，共錄取二百八十八人，錄取率超過九成。

偏鄉的社區高中玉里高中，今年把超過九成的錄取名額都放在完全免試入學，而該校餐飲管理科也是花蓮區在完全免試管道中，唯一的額滿的學校科系。

玉中教務主任余素梅說，餐飲科完免一般生招卅二人，加上身心障礙、原住民外加名額，共招卅六人，這次共四十六人報名，共有四十四人符合資格，但因最多只能錄取卅六人，因此依超額比序排序備取八人，已創下學校招生最好的紀錄；而玉里高中共招生二百七十九人，錄取一百四十五人。

余素梅說，不僅是餐飲管理科，普通科今年也創下招生紀錄，去年僅廿二個學生，而今年度光是完全免試管道就錄取廿六人，加上接下來的花蓮縣免試入學、續招，「普通科可望破卅人」。

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  • 玉里高中餐飲科在完全免試招生額滿，甚至還有學生等著排隊候補，圖為餐飲科學生上課情形。（玉里高中提供）

    玉里高中餐飲科在完全免試招生額滿，甚至還有學生等著排隊候補，圖為餐飲科學生上課情形。（玉里高中提供）

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