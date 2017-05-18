〈北部〉張藥房原址重建 劉政鴻稱依法拆除

2017-05-18

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大埔案張藥房將原址重建，任內下令強拆的苗栗縣前縣長劉政鴻，昨天出面不滿說，當初內政部營建署都市計畫委員會已經多次審議大埔案，苗縣府只是負責執行，但現在說要重建就重建，反問「以後還需要都委會幹嘛？」

內政部前天宣布要全力在今年底前，將張藥房重建回來。四年前下令執行拆除的劉政鴻，昨天被問現在重建等同之前強拆徵收都屬違法，回應，不能誰說要來重建就建，接著不滿表示，假設以後都市計畫再遇到這種情況，是不是也不需要都委會了？

劉政鴻認為，他身在法治國家，當時所有的一切行事都只是依法行政，現在國家決策卻反反覆覆，「國家是要怎麼進步？」以後不用都委會決議，都由總統、行政院長及內政部長決定就好。

劉政鴻表示，張藥房位址一邊是四線道，一邊是兩線道，是交通重要路口，但張藥房房子會讓道路產生死角，到時重建回來，發生事故誰要負責？並強調當時只是「依法行政」，若政府執意要重建，「就誰核定誰負責」。